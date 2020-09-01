Об этом сообщается на сайте НОК Украины.

“Всю свою жизнь двукратная Олимпийская чемпионка и трехкратная серебряная призерка Игр XV Олимпиады в Хельсинки (1952 год), чемпионка мира (1954 год), абсолютная чемпионка СССР (1949 год) самоотверженно служила любимому делу и, пройдя немало жизненных испытаний, всегда оставалась бодрой и активной женщиной, настоящим примером для подражания.”, – написали в НОК.

Нина Бочарова родилась 24 сентября 1924 в с. Супруновка Полтавской области. Выступала за киевский “Строитель”, дебютировав на чемпионате СССР в 1948 году и заняв четвертое место на брусьях и бревне. Эти два снаряда оставались лучшими для нее в течение всей карьеры. В 1949 и 1951 годах Бочарова выигрывала чемпионат СССР в абсолютном зачете в напряженной борьбе с Марией Гороховской.

Гимнастка стала первой олимпийской чемпионкой от Украины. Она выиграла сразу две золотые и две серебряные медали на летней Олимпиаде-1952.

В 2004 году Бочаровой была оказана честь первой нести факел эстафеты олимпийского огня на украинской земле.