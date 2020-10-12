Об этом сообщила в Twitter вдова сенатора Синди Маккейн.

“С прискорбием сообщаю о смерти своей замечательной свекрови Роберты Маккейн. Я не могла попросить лучшего образца для подражания или еще лучшего друга. Она теперь вместе со своим мужем Джеком, сыном Джоном и дочерью Сэнди”, — написала она.

It is with great sadness that I announce the death of my wonderful Mother In-law, Roberta McCain. I couldn’t have asked for a better role model or a better friend. She joins her husband Jack, her son John and daughter Sandy. — Cindy McCain (@cindymccain) October 12, 2020

Роберта Маккейн (в девичестве — Райт) и ее сестра-близнец Ровена родились 7 февраля 1912.

В 23-летнем возрасте Роберта вышла замуж за мичмана, а впоследствии — адмирала Джона Маккейна (погиб в 1981 году в 70-летнем возрасте).

У супругов было трое детей, а также 12 внуков и 15 правнуков.

Двое детей Маккейн — старшая дочь Сэнди и сын Джон, который 5 раз был сенатором штата Аризона и баллотировался в президенты США в 2008 году — уже умерли. Джон — в 81 от злокачественной опухоли мозга, Сэнди — в 85 от мезотелиомы.

Роберта была известной американской долгожительницей, о ее 100-летнем юбилее в 2012 году писали многие мировые СМИ, в частности, журнал Town & Country.

Несмотря на почтенный Маккейн оставалась активной. В частности, она активно участвовала в президентской кампании своего сына в 2008 году.

Кроме того, она активно путешествовала по миру — в 90 лет она поехала в тур по Европе.