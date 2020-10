Об этом сообщила в Twitter вдова сенатора Синди Маккейн.

“С прискорбием сообщаю о смерти своей замечательной свекрови Роберты Маккейн. Я не могла попросить лучшего образца для подражания или еще лучшего друга. Она теперь вместе со своим мужем Джеком, сыном Джоном и дочерью Сэнди”, — написала она.

It is with great sadness that I announce the death of my wonderful Mother In-law, Roberta McCain. I couldn’t have asked for a better role model or a better friend. She joins her husband Jack, her son John and daughter Sandy.

— Cindy McCain (@cindymccain) October 12, 2020