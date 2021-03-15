Умершая от препарата AstraZeneca пациентка из Дании имела необычную клиническую картину

Женщина, которая умерла после прививки вакциной против коронавируса компании AstraZeneca в Дании, имела необычную клиническую картину.

Об этом сообщили в медицинском агентстве страны, передает агентство Reuters.

Уточняется, что эксперты изучат историю болезни пациентки.

В частности, у пациентки наблюдалась “необычная клиническая картина с низкими тромбоцитами, с тромбами в мелких и крупных сосудах и кровотечением”. То же самое было описано в ряде медицинских отчетов о побочных эффектах после вакцинации данным препаратом.

Однако точную причину смерти установят позже, отметили в медагентстве.

В субботу Норвегия заявила, что трое людей в возрасте до 50 лет, получили вакцину от AstraZeneca, находятся на лечении в больнице через кровотечения, сгустки крови и низкое содержание тромбоцитов в крови, которые органы власти назвали “необычными симптомами”.

На прошлой неделе Дания, Норвегия и Исландия заявили, что прекратят введения вакцины AstraZeneca.