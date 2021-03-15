Covid-19 Украина

обновлено 15.03.2021 в 14:01

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Умершая от препарата AstraZeneca пациентка из Дании имела необычную клиническую картину

Женщина, которая умерла после прививки вакциной против коронавируса компании AstraZeneca в Дании, имела необычную клиническую картину.

Понедельник, 15 марта 2021, 13:45

Об этом сообщили в медицинском агентстве страны, передает агентство Reuters.

Уточняется, что эксперты изучат историю болезни пациентки.

В частности, у пациентки наблюдалась “необычная клиническая картина с низкими тромбоцитами, с тромбами в мелких и крупных сосудах и кровотечением”. То же самое было описано в ряде медицинских отчетов о побочных эффектах после вакцинации данным препаратом.

Однако точную причину смерти установят позже, отметили в медагентстве.

В субботу Норвегия заявила, что трое людей в возрасте до 50 лет, получили вакцину от AstraZeneca, находятся на лечении в больнице через кровотечения, сгустки крови и низкое содержание тромбоцитов в крови, которые органы власти назвали “необычными симптомами”.

На прошлой неделе Дания, Норвегия и Исландия заявили, что прекратят введения вакцины AstraZeneca.

Как известно, Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Covishield – это локальное название британской вакцины AstraZeneca. Ее производят в индийском Serum Institute.

Covishield поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).

Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад, которая торгует мясом и одеждой.

Теги: вакцинация, Коронавирус, смерть, Дания

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