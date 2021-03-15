Умершая от препарата AstraZeneca пациентка из Дании имела необычную клиническую картину

Об этом сообщили в медицинском агентстве страны, передает агентство Reuters.
Уточняется, что эксперты изучат историю болезни пациентки.
В частности, у пациентки наблюдалась “необычная клиническая картина с низкими тромбоцитами, с тромбами в мелких и крупных сосудах и кровотечением”. То же самое было описано в ряде медицинских отчетов о побочных эффектах после вакцинации данным препаратом.
Однако точную причину смерти установят позже, отметили в медагентстве.
В субботу Норвегия заявила, что трое людей в возрасте до 50 лет, получили вакцину от AstraZeneca, находятся на лечении в больнице через кровотечения, сгустки крови и низкое содержание тромбоцитов в крови, которые органы власти назвали “необычными симптомами”.
На прошлой неделе Дания, Норвегия и Исландия заявили, что прекратят введения вакцины AstraZeneca.
Как известно, Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
Covishield – это локальное название британской вакцины AstraZeneca. Ее производят в индийском Serum Institute.
Covishield поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).
Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.
Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад, которая торгует мясом и одеждой.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие. Это стало возможным благодаря приказу МОЗ от 1 марта, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей.
- 11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.