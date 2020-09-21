Об этом сообщает TUT.by.
Она была помощницей Дмитрия Лукашенко, который, в свою очередь, возглавляет Президентский спортивный клуб.
В спортклубе изданию подтвердили, что девушка больше там не работает. Сама она написала об этом на своей странице в Facebook . Валаханович поблагодарила Дмитрия Лукашенко за работу и добавила, что он “порядочный и по-настоящему добрый человек. Который очень много сделал и для белорусского спорта, и для благотворительности”. Тем не менее она подчеркнула, что осуждает насилие и имеет “четкую позицию”.
“Я хочу жить в мире, где не нужно каждый день бояться, вернётся ли твой ребёнок с учёбы домой!”, – написала Валаханович.
Известно также, что Ксения Валаханович — известная детская поэтесса в Беларуси.
- Ранее сообщалось, что известные белорусские журналисты, работающие на государственных теле- и радиоканалах, уволились из-за ситуации в стране, в знак поддержки протестующих.