Террористка Юлия Прасолова, которую президент Украины Владимир Зеленский выдал России в обмен на пленных, спустя полгода рассказала "Новым русским сенсациям" о "зверствах карателей" СБУ.

Видео опубликовано на YouTube-канале российского пропагандистского телеканала НТВ.

Напомним, 31 октября 2017 года Служба безопасности Украины задержала в Одессе подозреваемую в подрыве автомобиля, в котором находился полковник СБУ Александр Хараберюш, в марте этого года в Мариуполе.

Согласно предварительным данным, Прасолова получила 15 тыс. долларов за совершение подрыва.

В октябре 2018 года Ильичевский районный суд Мариуполя (Донецкая область) приговорил к 12 годам лишения свободы жительницу Донецка Юлию Прасолову за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша.

В сентябре 2019 года Зеленский своим указом помиловал Прасолову и выдал России в рамках обмена на 11 украинских политзаключенных и военнопленных моряков, ранее незаконно захваченных в Азовском море.

Спустя полгода, 9 февраля, террористка в эфире российского пропагандистского канала НТВ рассказала “историю”, как в Украине, якобы издевались над ней. Почти 50-минутная программа “Новые русские сенсации”: “688 дней в руках маньяка” сделана в духе российской пропаганды о “зверствах карателей Порошенко”.

“В застенках “маньяка” ее пытали огнем, унижали, насиловали, избивали и душили. Но самым страшным для нее был тот момент, когда ее заворачивали в пакет и обещали заживо похоронить”, – рассказывала 45 минут Прасолова в духе российской пропаганды.

Помилованная террористка также заявила, что отбывая срок наказания в Тернопольской области агитировала и голосовала на президентских выборах за Владимира Зеленского.

Стоит отметить, что почему-то “история” террористки перебивалась кадрами пятого президента Украины Петра Порошенко и его семьи.

Внимание! Видео содержит фейки и пропаганду.