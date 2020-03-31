Сергей Шумский, помощник Дениса Ермака (брата главы Офиса Президента Андрея Ермака) работает над привлечением к тендерам иранской строительной компании, несмотря на то, что Иран находится под санкциями.

Об этом сообщается в Telegram-канале д’Ермак, где также опубликована часть разговора Шумского.

Ниже расшифровка разговора:

Шумский: Денис слюной на х*й в телефон брызгал… Ладно, такое, сейчас отодвинули, потому что я на нерве. Это отодвинули в сторону. Смотри тему: ты ж юрист? Юрист. Я ж не юрист. Мы с Денисом (Ермаком) были в Иране. Та было дело. По Ирану не суть. Мы устроились работать в крупную строительную компанию. Она не только строит. Она там дох*я чего делает. Они хотят выйти сюда (в Украину) на рынок:

а) страна под санкциями, бл*дь;

б) их интересуют, в первую очередь, тендеры.

Что мы имеем…За процент…

Завтра встреча.

Давай сейчас вот по этим. Потому что это очень интересно. Типа: можете выиграть тендер? Говорю: тендер мы выигрываем по-любасу. Не вопрос. Но деньги вперед, если согласятся… Ну, во-первых, как эти деньги получить?

– У меня все вводные. Я тебе скину.

Шумский: Если ты в Google откроешь. У них русскоязычного сайта нет. Есть на их арабском, блядь, и на английском… Что они хотят? Они просят помочь с выигрышем тендеров на строительство. Интересуют цифры от 20 лямов и выше. Лучше 50. Выиграть мы можем. Это не я, не Денис, есть кому обратиться. Как их лучше провести? Страна под санкциями, санкционная страна.

– Да пусть какую-то компанию третью открывают?

Шумский: в Украине?

– Пусть будет не Украина. Пусть будет Кипр.

Шумский: А белорусская?

– А белорусская не знаю.

Шумский: провентилируй этот вопрос. Наши условия, которые мы им выставили. Нам на х*й не надо этих самых, сказок. Мы ни в чей карман не лезем. Мы просто информационные услуги оплачиваем. Потому что, хуй его знает, как у них закончится этот выигранный тендер. Сегодня выиграли тендер, а завтра проиграли. Не проиграли, а тупо не довели.

– А кто с ними общается?

Шумский: Я.

– Тут или там?

Шумский: Тут и там. Если надо, они будут прилетать.

– Но кто будет готовить документацию? Кто будет готовить условия тендера?

Шумский: для этого подписывается договор.

– Они ж должны заплатить деньги.

Шумский: конечно.

– Мне нужно открыть где-то компанию на офшоре. Та компания в офшоре может учредить украинскую компанию.

Шумский: Просто как это лучше сделать? Сколько с них за это содрать?

– 10 % от стоимости.

Шумский: там интересные темы и очень интересные люди. Там, если иранцы – нам на это даст поддержку и контора, и ЕСВР даст на это добро. То есть, там и там получим поддержку 120 %. Только меня беспокоит, как получить с них красиво. Почему меня это так беспокоит? Я сейчас объясню. За иранскими компаниями очень внимательно смотрят.

– Слушай, да не надо нам Иран. Зачем нам вообще иранская компания?

Шумский: Один учредитель – это иранец. Этого достаточно.

– Есть нормальные кипрские компании, которые предоставляют эти услуги. Они несут за это ответственность – это их бизнес.

Шумский: Ты можешь это изложить на бумаге? Рекомендации.



Ранее, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видео записи на которых человек, напоминающий брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч. Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.