Такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу “KRYM – критическое мышление”.

По мнению Ермака, самая большая победа Украины будет достигнута тогда, когда после прекращения войны этот регион станет процветающим.

“Что касается экономики, знаете, сегодня все, что там произошло, дает возможность абсолютно с другой точки зрения посмотреть на эту территорию. Может быть, в будущем это будет какой-то новейший экономический хаб, и там будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали и не говорили об этом”, – отметил он.

Ермак уточнил, что украинская власть уже сейчас думает над тем, как будет восстанавливать Донбасс после прекращения войны.

“Безусловно, уже сегодня мы говорим и думаем о развитии. Сегодня, например, заканчивается работа по формированию с Всемирным банком большого фонда, с большим количеством международных и украинских доноров, который будет направлен именно на развитие этого региона, на восстановление Донбасса”, – проинформировал помощник Зеленского.

При этом он признал, что на восстановление нужны “большие средства”

Ермак также выразил мнение, что нужно активно информировать население на временно оккупированных территориях о том, что сегодня происходит в Украине. По его словам, раньше в данном направлении делалось недостаточно.

“Сегодня все это нужно исправлять. Многие люди, которые живут там, хотят вернуться в Украину, мы знаем об этом”, – подчеркнул Ермак.

(На видео – с 38:25)