Украинская власть признает, что допускает ошибки, и готова прислушиваться к критике, если она звучит в корректной форме.

Об этом заявил в интервью YouTube-каналу “KRYM – критическое мышление” помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

“Мы решили менять все и сразу. Это очень сложно. Безусловно, это не может происходить без ошибок, их много. Но есть искреннее желание менять, двигаться вперед, делать эти реформы”, – отметил он.

Ермак уточнил, что какие-то изменения в стране происходят с ошибками, но они исправляются.

“Не все можно сегодня взять с чистого листа и одновременно исправить. Да, были приняты решения (в Верховной Раде Украины, – ред.), которые не соответствуют тому, что было записано в программе партии (“Слуга народа”, – ред). Есть ошибки, и мы не скрываем этого”, – подчеркнул он.

Помощник Зеленского также заверил, что если звучит критика, а не оскорбления, то власть готова к ней прислушиваться.

“Я хочу подчеркнуть, что мы адекватные люди, и даже если нас критикуют сегодня – не обижают, а критикуют, потому что очень часто то, что происходит – это не критика. Это оскорбления, которые не могут существовать в цивилизованном обществе. Но когда критикуют, мы видим, мы прислушиваемся, и мы готовы сегодня это исправлять”, – заявил Ермак.

(На видео – с 47:20)