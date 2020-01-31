Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
“Украинцы должны знать: США понимают, что Украина – важная страна. Это не просто географическое сердце Европы, это фактически крепость между Восточной Европой и авторитаризмом. Украинский народ стремится к свободе”, – отметил Помпео.
Он напомнил, что около 14 тысяч украинцев погибли и многие были ранены во время вооруженного конфликта на Донбассе.
“США видят Украину как страну, которая борется за свободу, демократию и благополучие. Как я уже сказал сегодня президенту Зеленскому, мы продолжаем поддерживать Украину и поддерживать сильные антикоррупционные усилия. Сейчас США работают над тем, чтобы Украина развивала верховенство права, инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и энергонезависимость. И мы будем продолжать это делать”, – заверил госсекретарь США.
По его словам, одной из тем переговоров с Зеленским были отношения Украины и России.
“США и президент Трамп защищают суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину в стремлении присоединиться к НАТО и приблизиться к Евросоюзу”, – подчеркнул Помпео.
Он также напомнил, что ранее США приняли Крымскую декларацию, где указано, что Крым – часть Украины.
“США никогда не признают попытки России аннексировать Крым”, – заявил Помпео.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ.
Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.
- Ранее появилась информация, что государственный секретарь США Майк Помпео якобы нагрубил журналистке Луиз Келли, спросившей его об Украине во время интервью, темой которого был Иран. “Do you think Americans care about Ukraine? (Думаешь, что американцев волнует Украина?)”, – якобы спросил ее Помпео.
- Впоследствии государственный секретарь США обвинил журналистку радио NPR Луизу Келли во лжи.