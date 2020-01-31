Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину на пути реализации реформ и в противостоянии российской агрессии.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Украинцы должны знать: США понимают, что Украина – важная страна. Это не просто географическое сердце Европы, это фактически крепость между Восточной Европой и авторитаризмом. Украинский народ стремится к свободе”, – отметил Помпео.

Он напомнил, что около 14 тысяч украинцев погибли и многие были ранены во время вооруженного конфликта на Донбассе.

“США видят Украину как страну, которая борется за свободу, демократию и благополучие. Как я уже сказал сегодня президенту Зеленскому, мы продолжаем поддерживать Украину и поддерживать сильные антикоррупционные усилия. Сейчас США работают над тем, чтобы Украина развивала верховенство права, инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и энергонезависимость. И мы будем продолжать это делать”, – заверил госсекретарь США.

По его словам, одной из тем переговоров с Зеленским были отношения Украины и России.

“США и президент Трамп защищают суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину в стремлении присоединиться к НАТО и приблизиться к Евросоюзу”, – подчеркнул Помпео.

Он также напомнил, что ранее США приняли Крымскую декларацию, где указано, что Крым – часть Украины.

“США никогда не признают попытки России аннексировать Крым”, – заявил Помпео.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.