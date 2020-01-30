Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео считает Коммунистическую партию Китая одной из основных угроз нашего времени.

Об этом сообщает Reuters.

“Коммунистическая партия Китая представляет центральную угрозу нашего времени”, – заявил Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что США и страны-союзники должны владеть необходимой военной и технологической мощью для обеспечения того, чтобы в текущем веке правили западные демократические принципы.

Как известно, у Помпео начался тур по странам Европы и Средней Азии. В частности, он планирует посетить Украину, Великобританию, Казахстан, Беларусь и Узбекистан.

Помпео прибудет в Киев 30 января.