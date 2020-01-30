Об этом сообщает Reuters.
“Коммунистическая партия Китая представляет центральную угрозу нашего времени”, – заявил Помпео.
Госсекретарь подчеркнул, что США и страны-союзники должны владеть необходимой военной и технологической мощью для обеспечения того, чтобы в текущем веке правили западные демократические принципы.
Как известно, у Помпео начался тур по странам Европы и Средней Азии. В частности, он планирует посетить Украину, Великобританию, Казахстан, Беларусь и Узбекистан.
Помпео прибудет в Киев 30 января.
- 30 декабря госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что в 2020 году планирует поездку в Украину. Позднее Помпео сообщил, что перенесет свой визит в Украину, Беларусь и Казахстан из-за массовых протестов в Ираке, во время которых было совершено нападение на посольство США.
- Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова принять государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео и надеется в ближайшее время согласовать новую дату визита.