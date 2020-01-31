Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с украинским лидером, отвечая на вопрос, могло ли быть условием для визита расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.
“Я удивлен вопросом, но ответ не удивит. Нет, не было никаких условий для приезда президента Зеленского в Вашингтон”, – подчеркнул Помпео.
По его словам, для встречи лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского необходимо найти “соответствующее время”.
“Просто нам надо найти соответствующее время, соответствующие возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться в том, что это состоится в то время, когда будет значительный прогресс показан. Между нашими странами есть много работы. Наши команды обсуждают все эти возможности. Мы видим экономические возможности для американских предприятий”, – отметил Помпео.
Он добавил, что США будут “всегда приветствовать президента Зеленского в Вашингтоне”.
“И мы уверенны, что такая встреча состоится” – заявил госсекретарь США.
- 21 января в Сенате США стартовали слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Ему предъявлены две статьи обвинений. В частности, Трампа обвиняют в том, что он обратился за помощью к правительству Украины, чтобы переизбраться на пост в ноябре 2020 года. Предполагается, что он “заморозил” миллионы долларов военной помощи Украине. По словам свидетелей, Трамп хотел, чтобы Украина публично объявила о расследовании по Джо Байдена, чтобы убрать своего конкурента на выборах.
- Поводом для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского от 25 июля 2019 года. 25 сентября была опубликована полная стенограма разговора.
- Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор рассказал членам Палаты представителей Конгресса США, что американский лидер Дональд Трамп действительно оказывал давление на Киев, требуя расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера.