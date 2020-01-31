Государственный секретарь США Майк Помпео заверил, что не было никаких условий для официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с украинским лидером, отвечая на вопрос, могло ли быть условием для визита расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

“Я удивлен вопросом, но ответ не удивит. Нет, не было никаких условий для приезда президента Зеленского в Вашингтон”, – подчеркнул Помпео.

По его словам, для встречи лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского необходимо найти “соответствующее время”.

“Просто нам надо найти соответствующее время, соответствующие возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться в том, что это состоится в то время, когда будет значительный прогресс показан. Между нашими странами есть много работы. Наши команды обсуждают все эти возможности. Мы видим экономические возможности для американских предприятий”, – отметил Помпео.

Он добавил, что США будут “всегда приветствовать президента Зеленского в Вашингтоне”.

“И мы уверенны, что такая встреча состоится” – заявил госсекретарь США.