Об этом он проинформировал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
“Я планировал приехать раньше в этом году, но вопросы, связанные с Ираном, задержали меня. Хочу выразить соболезнования в связи с гибелью украинцев в авиакатастрофе в Тегеране. Мы надеемся, что будем продолжать оказывать помощь Украине, и иранцы понесут ответственность за действия, приведшие к потере жизни украинцев”, – отметил Помпео.
В свою очередь Зеленский выразил благодарность за поддержку США после авиакатастрофы и предоставление важной информации.
“Показательным примером нашего партнерства стала четкая и слаженная работа во время трагедии со сбитым украинским “Боингом” в Иране. Я поблагодарил американских партнеров за помощь, поддержку и очень важную информацию”, – заявил украинский лидер.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ.
Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
- Впоследствии появилась информация, что иранская сторона настаивает на том, чтобы черные ящики сбитого под Тереганом самолета МАУ были расшифрованы в Иране.