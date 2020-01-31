Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна заинтересована помогать Украине в привлечении Ирана к ответственности за крушение самолета компании МАУ.

Об этом он проинформировал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Я планировал приехать раньше в этом году, но вопросы, связанные с Ираном, задержали меня. Хочу выразить соболезнования в связи с гибелью украинцев в авиакатастрофе в Тегеране. Мы надеемся, что будем продолжать оказывать помощь Украине, и иранцы понесут ответственность за действия, приведшие к потере жизни украинцев”, – отметил Помпео.

В свою очередь Зеленский выразил благодарность за поддержку США после авиакатастрофы и предоставление важной информации.

“Показательным примером нашего партнерства стала четкая и слаженная работа во время трагедии со сбитым украинским “Боингом” в Иране. Я поблагодарил американских партнеров за помощь, поддержку и очень важную информацию”, – заявил украинский лидер.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.