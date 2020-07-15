Власти США могут заблокировать TikTok и другие приложения, чтобы "информации американцев не попала в руки Коммунистической партии Китая".

Об этом в интервью изданию The Hill заявил Госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео сообщил, что США могут запретить TikTok и другие китайские приложения с целью защитить информацию своих граждан. В настоящее время администрация президента Дональда Трампа рассматривает такую возможность.

“Миссия состоит в том, чтобы защитить американскую национальную безопасность, а в данном случае — информацию американских граждан. Будь то TikTok или любая другая китайская коммуникационная платформа, приложения, инфраструктура, администрация серьезно отнеслась к требованию защитить американский народ от попадания его информации в руки Коммунистической партии Китая”, — сказал он.

Также своем интервью Госсекретарь отметил, что США “рады” недавнему решению правительства Великобритании запретить китайской телекоммуникационной компании Huawei участвовать в создании инфраструктуры для сетей 5G.

“Мы работаем повсюду в мире, чтобы убедиться, что каждая страна доверяет поставщикам своих систем информационных технологий. Не только Соединенное Королевство, но и 190 стран, мы хотим, чтобы каждая из них позаботилась о том, чтобы данные их граждан не были в руках Коммунистической партии Китая. Мы довольны решением Соединенного Королевства”, — отметил Помпео.

Ранее в среду Госсекретарь объявил, что США ограничения введут для сотрудников китайских компаний “таких как Huawei”, которые оказывают материальную поддержку “режимам, совершающим нарушения прав человека и злоупотребления во всем мире”.

Как сообщает американский телеканал CNN, перечень компаний, о которых идет речь, а также приблизительное количество человек, которых будут касаться ограничения, в настоящее время неизвестны.