Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана и Китая в том, что они скрывают достоверную информацию о коронавирусе COVID-19.

Об этом сообщает АР.

Помпео заявил, что власти Китая выдворили из страны трех журналистов The Wall Street Journal, не дав им получить необходимую информацию о коронавирусе.

“Изгнание наших журналистов указывает на проблему правительства, которая привела к атипичной пневмонии, а теперь и коронавирусу, а именно к цензуре. Это может иметь смертельные последствия”, – сказал Помпео.

По мнению главы Госдепартамента США, если бы общественность и медики знали всю необходимую информацию о коронавирусе, это помогло бы им по-другому бороться с проблемой.

“Если бы Китай позволил своим и иностранным журналистам и медикам свободно говорить и получать информацию, китайские чиновники и представители других стран гораздо лучше подготовились бы к ответу на этот вызов”, – сказал он.

Что касается Ирана, то в этой стране коронавирусом заразился даже один из вышестоящих чиновников Минздрава. В связи с этим Помпео обеспокоен, что Иран мог осознанно скрыть “важные сведения о вспышке болезни”.

“Все страны, включая Иран, должны рассказать правду о коронавирусе и сотрудничать с международными организациями по оказанию помощи”, – подчеркнул Помпео.