Об этом сообщает АР.
Помпео заявил, что власти Китая выдворили из страны трех журналистов The Wall Street Journal, не дав им получить необходимую информацию о коронавирусе.
“Изгнание наших журналистов указывает на проблему правительства, которая привела к атипичной пневмонии, а теперь и коронавирусу, а именно к цензуре. Это может иметь смертельные последствия”, – сказал Помпео.
По мнению главы Госдепартамента США, если бы общественность и медики знали всю необходимую информацию о коронавирусе, это помогло бы им по-другому бороться с проблемой.
“Если бы Китай позволил своим и иностранным журналистам и медикам свободно говорить и получать информацию, китайские чиновники и представители других стран гораздо лучше подготовились бы к ответу на этот вызов”, – сказал он.
Что касается Ирана, то в этой стране коронавирусом заразился даже один из вышестоящих чиновников Минздрава. В связи с этим Помпео обеспокоен, что Иран мог осознанно скрыть “важные сведения о вспышке болезни”.
“Все страны, включая Иран, должны рассказать правду о коронавирусе и сотрудничать с международными организациями по оказанию помощи”, – подчеркнул Помпео.
- По состоянию на среду, 26 февраля, количество заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире увеличилось до 81 тысячи случаев. За сутки заболели около 900 человек.
- Центр по контролю и профилактике заболеваний призвал граждан США быть готовыми к возможному распространению коронавируса на территории страны.
- У 48 людей из числа эвакуированных из Китая и помещенных на обсервацию в Новых Санжарах не был обнаружен китайский коронавирус.