Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.
“Госсекретарь Помпео вынужден перенести визит в Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с тем, что ему необходимо остаться в Вашингтоне, чтобы отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке”, – сказано в заявлении.
Также подчеркивается, что обновленные даты поездки будут определены уже в ближайшее время.
При этом уточняется, что первоначально турне Помпео планировалось с 3 до 7 января.
Напомним, что протестующие в Ираке в последние дни пытались штурмовать посольство США.
- Ранее сообщалось, что президент Ирака Бархам Салех подал парламенту прошение об отставке по причине того, что не может выполнять свои обязанности в условиях продолжительных антиправительственных протестов.
- Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди 1 декабря написал заявление об отставке из-за продолжительных антиправительственных акций протеста в иракской столице Багдаде.
- 28 ноября протестующие в Ираке штурмовали посольство Ирана. Во время стычек между правоохранителями и протестующими в Ираке погибли как минимум 28 людей.
- В целом во время протестов в Ираке погибли уже 350 человек, еще сотни людей получили ранения.