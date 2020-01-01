Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео перенесет свой визит в Украину, Беларусь и Казахстан из-за массовых протестов в Ираке.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Госсекретарь Помпео вынужден перенести визит в Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с тем, что ему необходимо остаться в Вашингтоне, чтобы отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке”, – сказано в заявлении.

Также подчеркивается, что обновленные даты поездки будут определены уже в ближайшее время.

При этом уточняется, что первоначально турне Помпео планировалось с 3 до 7 января.

Напомним, что протестующие в Ираке в последние дни пытались штурмовать посольство США.