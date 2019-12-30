Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что в 2020 году планирует поездку в Украину.

Об этом он сообщил в Twitter.

Он отметил, что посетит также Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

“В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Южно-Центральной Азии”, – написал Помпео.

Журналист Кристофер Миллер со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщил в Twitter, что Помпео прилетит в Украину 3 января.

“Он встретится с Президентом Зеленским и министрами иностранных дел и обороны страны, “чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины”, – говорится в заявлении, обнародованном спикером.

Также Помпео и украинские политики обсудят ситуацию на Донбассе.