Об этом он написал в своем Twitter.
“Поговорил с президентом Украины Зеленским, чтобы выразить мои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагического крушения рейса 752 “Международных авиалиний Украины”. Мы — с Украиной и готовы предложить нашу поддержку и помощь в проводимом расследовании”, — написал Помпео.
Как уточнили в Госдепартаменте США, Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
“Госсекретарь Помпео предложил полное содействие правительства США в продолжающемся расследовании катастрофы. Он также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул наше долгосрочное стратегическое партнерство”, – говорится в сообщении.
В Офисе президента Украины, в свою очередь, раскрыли некоторые детали разговора. Так, Зеленский проинформировал собеседника о ходе расследования катастрофы украинского самолета возле Тегерана.
Помпео выразил соболезнования от имени американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования.
“Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании”, – отметил в ходе разговора Зеленский.
Было также обсуждено текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.
Как известно, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.
- Американский телеканал CNN сообщил, что самолет Boeing 737-800 могли сбить двумя ракетами класса “земля-воздух” российского производства.
- Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.
- Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой “земля-воздух”. Аналогичную информацию сообщил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
- Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД Вадима Пристайко с представителями США, в ходе которой были переданы важные данные по катастрофе. Ранее Зеленский заявил, что версия о том, что самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ сбила над территорией Ирана ракета, не исключается, но пока не подтверждена. В связи с этим он призвал США, Канаду и Великобританию предоставить доказательства, касающиеся катастрофы.