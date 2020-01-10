Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил помощь в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

Об этом он написал в своем Twitter.

“Поговорил с президентом Украины Зеленским, чтобы выразить мои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагического крушения рейса 752 “Международных авиалиний Украины”. Мы — с Украиной и готовы предложить нашу поддержку и помощь в проводимом расследовании”, — написал Помпео.

Как уточнили в Госдепартаменте США, Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

“Госсекретарь Помпео предложил полное содействие правительства США в продолжающемся расследовании катастрофы. Он также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул наше долгосрочное стратегическое партнерство”, – говорится в сообщении.

В Офисе президента Украины, в свою очередь, раскрыли некоторые детали разговора. Так, Зеленский проинформировал собеседника о ходе расследования катастрофы украинского самолета возле Тегерана.

Помпео выразил соболезнования от имени американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования.

“Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании”, – отметил в ходе разговора Зеленский.

Было также обсуждено текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.

Как известно, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.