Об этом сообщает агенство Reuters.

Члены Конгресса, в том числе некоторые сторонники президента Дональда Трампа, требуют от администрации дополнительной информации о политике американского лидера в отношении Ирана и убийстве главного иранского военного командира Кассема Сулеймани в аэропорту Багдада.

Они считают, что администрация Трампа предоставила мало информации об операции, в результате которой погиб Сулемайни, и ее юридическом обосновании.

Также предоставить информацию о политике Трампа в отношении Ирана отказался и Государственный секретарь Майк Помпео. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, политик-демократ Элиот Энгель пригрозил ему повесткой в суд, если он не предоставит эту информацию.

Также Энгель сообщил, что во вторник отправит письмо Майку Помпео и министру обороны Марку Эсперу с просьбой предоставить информацию о ситуации, которая произошла в Ираке.

Напомним, 3 января в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.

В ночь на 8 января военные Ирана на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов. Операция была проведена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада, убив его.