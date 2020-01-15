Об этом сообщает агенство Reuters.
Члены Конгресса, в том числе некоторые сторонники президента Дональда Трампа, требуют от администрации дополнительной информации о политике американского лидера в отношении Ирана и убийстве главного иранского военного командира Кассема Сулеймани в аэропорту Багдада.
Они считают, что администрация Трампа предоставила мало информации об операции, в результате которой погиб Сулемайни, и ее юридическом обосновании.
Также предоставить информацию о политике Трампа в отношении Ирана отказался и Государственный секретарь Майк Помпео. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, политик-демократ Элиот Энгель пригрозил ему повесткой в суд, если он не предоставит эту информацию.
Также Энгель сообщил, что во вторник отправит письмо Майку Помпео и министру обороны Марку Эсперу с просьбой предоставить информацию о ситуации, которая произошла в Ираке.
Напомним, 3 января в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
В ночь на 8 января военные Ирана на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов. Операция была проведена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада, убив его.
- В связи с этим спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси призвала проголосовать за резолюцию, ограничивающую возможности президента Дональда Трампа использовать военную силу против Ирана.
- 10 января Палата представителей Конгресса США ограничила право президента Дональда Трампа проводить какие-либо военные действия против Ирана без предварительного согласования с конгрессменами.