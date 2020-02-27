Об этом сказано в заявлении Госдепа.

В тексте заявления сказано, что 27 февраля будет отмечаться шестая годовщина попытки России аннексировать Крымский полуостров Украины.

“Крым – это Украина. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма”, – отметил Помпео.

Он отстаивает позицию относительно того, что российские власти продолжают нарушать права человека на полуострове.

В сообщении сказано, что в тюрьмы попали более 80 человек “за мирное противодействие оккупации”. В частности, он обратил внимание на притеснение прав и свобод крымских татар, коренного населения полуострова.

“Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в тюрьму в отместку за их мирное несогласие, и положить конец злоупотреблениям России основными свободами в Крыму”, – говорится в сообщении.

Также Помпео подчеркнул, что США будут продолжать экономические санкции против РФ до тех пор, пока не будут освобождены незаконно захваченные территории Крыма и Донбасса.

“Мир никогда не забудет неспровоцированное вторжение России в Украину. Соединенные Штаты осуждают незаконные действия России в Крыму и ее продолжающиеся агрессивные действия против Украины, в том числе на Донбассе, и будут поддерживать санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и не выполнит полностью свои обязательства по Минским соглашениям”, – отмечается в заявлении.