Государственный секретарь США Майк Помпео сравнил действия властей Китай, которые "разрушают свободный Гонконг", с цензурой в романе Джорджа Оруэлла "1984".

Об этом сказано в заявлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Помпео обвинил Пекин в нарушении обязательств, взятых на себя после возвращения Гонконга под управление Китая.

Он заявил, что Китай запретил в Гонконге политические лозунги и теперь требует от школ ввести цензуру.

“Едва высохли чернила на репрессивном законе о национальной безопасности, как местные власти в духе Оруэлла создали центральное правительственное управление национальной безопасности, начали удалять книги, критикующие КПК, с библиотечных полок, запретили политические лозунги и теперь требуют от школ ввести цензуру”, – отметил Помпео.

По словам госсекретаря США, ранее Гонконг процветал, потому что там “допускали свободное мышление и свободу слова при независимом верховенстве закона”.

“Соединенные Штаты осуждают неоднократное невыполнение Пекином своих обязательств по совместной китайско-британской декларации и эти последние посягательства на права и свободы жителей Гонконга”, – заявил Помпео.

Также в интервью Washington Watch Помпео заявил, что США сделают все для защиты жителей Гонконга, чтобы обеспечить основные свободы.

Помпео напомнил, что Великобритания, под управлением которой Гонконг был до 1997 года, согласилась принять около трех миллионов граждан из Гонконга.

Напомним, что британский писатель Джордж Оруэлл известен своими произведениями, в частности романом-антиутопией “1984”, в котором критиковал цензуру и тоталитаризм.