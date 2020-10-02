Глава Государственного департамента США Майк Помпео отреагировал на отказ Папы Римского Франциска в аудиенции по причине "занятости". Американский чиновник утверждает, что не видит в этом проблемы.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Глава Госдепа уверяет, что воспринял отказ Папы спокойно.

“Вы знаете, он занятой человек. Мы слишком поздно стали договариваться о встрече. Он не всегда встречается с министрами иностранных дел. Мне четко дали понять, что во время следующего моего визита мы увидимся”, – заявил он.

По словам Помпео, в Ватикане у него были конструктивные переговоры с госсекретарем Ватикана и некоторыми другими высокопоставленными прелатами.

В ответ на это журналист Fox News сказал, что не припоминает подобных ситуаций за последние 20 лет.

Как известно, Помпео ранее выражал озабоченность по поводу возобновления Ватиканом соглашения с Китаем. Тогда в Ватикане некоторые выразили возмущение, что Помпео высказал свои опасения публично, а не за закрытыми дверями. Но Помпео сказал Fox News, что высказывание о таких проблемах согласовано с позицией администрации Трампа, согласно которой любое посягательство на религиозные свободы в любом месте должно быть в центре внимания.

В Ватикане же ответили, что Папа не захотел встречаться с Помпео, так как ему неприятно, что США пытаются втянуть католическую церковь в процесс выборов.

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин отметил, что Папа Римский не встречается с политиками во время предвыборного периода.

“Да, Помпео обращался. Но Папа уже четко сказал, что не принимает политиков в предвыборный период. Это и есть причина отказа”, – заявил Паролин.