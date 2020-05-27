Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В среду, 27 мая, Госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу, что Гонконг больше не обладает высокой степенью автономии с Китаем и может потерять особый торговый статус.
“В соответствии с Законом о политике Гонконга Государственный департамент обязан оценивать автономию территории от Китая. После тщательного изучения событий, произошедших за отчетный период, я сегодня заверил Конгресса, что Гонконг не продолжает требовать обращения в соответствии с законами США. […] Ни один разумный человек не может сегодня утверждать, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии от Китая, учитывая факты”, — сказал Помпео.
Как известно, в соответствии с политикой “Одна страна, две системы” Гонконг сохраняет ограниченную демократию и гражданские свободы, находясь под контролем Пекина. Автономный регион также обладает особым торговым статусом с США, что дает ему определенные торговые льготы, которыми не обладает материковый Китай.
Заявление Госсекретаря последовало после того, как Китай на фоне продолжительных антиправительственных протестов в регионе инициировал изменения в законодательство о национальной безопасности для Гонконга.
Ранее Помпео осудил эту законодательную инициативу, назвав ее “катастрофическим решением”. По словам Госсекретаря, принятие закона станет “звоном смерти” для автономии Гонконга.
- 26 мая, за день до новой волны антиправительственных протестов, главный военный командир Китая в Гонконге заявил, что армия готова защищать “национальный суверенитет” в городе.
- 27 мая в Гонконге возобновились массовые демонстрации против рассмотрения китайского законопроекта о национальной безопасности Гонконга. Полиция использовала перцовые патроны для разгона демонстрантов.
- Во время протестов против законопроекта о национальной безопасности были арестован около 300 человек.