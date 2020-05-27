В США считают, что Гонконг больше не обладает высокой степенью автономии с Китаем. Это может сказаться на торговых отношениях между США и Гонконгом.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В среду, 27 мая, Госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу, что Гонконг больше не обладает высокой степенью автономии с Китаем и может потерять особый торговый статус.

“В соответствии с Законом о политике Гонконга Государственный департамент обязан оценивать автономию территории от Китая. После тщательного изучения событий, произошедших за отчетный период, я сегодня заверил Конгресса, что Гонконг не продолжает требовать обращения в соответствии с законами США. […] Ни один разумный человек не может сегодня утверждать, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии от Китая, учитывая факты”, — сказал Помпео.

Как известно, в соответствии с политикой “Одна страна, две системы” Гонконг сохраняет ограниченную демократию и гражданские свободы, находясь под контролем Пекина. Автономный регион также обладает особым торговым статусом с США, что дает ему определенные торговые льготы, которыми не обладает материковый Китай.

Заявление Госсекретаря последовало после того, как Китай на фоне продолжительных антиправительственных протестов в регионе инициировал изменения в законодательство о национальной безопасности для Гонконга.

Ранее Помпео осудил эту законодательную инициативу, назвав ее “катастрофическим решением”. По словам Госсекретаря, принятие закона станет “звоном смерти” для автономии Гонконга.