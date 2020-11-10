Государственный секретарь США Майк Помпео выразил уверенность в том, что Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.

Об этом шла речь на брифинге Госдепа.

Во вторник, 10 ноября, во время брифинга Госдепа журналисты задали Майку Помпео вопрос о сотрудничестве с командой, которая будет заниматься передачей власти от Дональда Трампа к Джо Байдену, новоизбранному президенту.

Однако в ответ Госсекретарь заявил, что Трамп еще будет переизбран, когда будут посчитаны все “легальные” голоса, имея в виду голоса, которые были получены с участков и по почте не позднее дня выборов.

“Состоится плавный переход ко второй администрации Трампа”, – сказал Помпео.

Также Помпео заявил, что ему звонят наблюдатели за выборами со всего мира, которые, по его словам, понимают, что сейчас происходит “юридический процесс, требующий времени”.

Прямо сказать, поддерживает ли он утверждение Трампа о широкомасштабной фальсификации, доказательств которой так и не было предоставлено, Помпео отказался.