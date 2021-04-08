По состоянию на 8 апреля более 100 стран получили вакцину от коронавируса по программе глобальной инициативы COVAX. Для этого понадобились 42 дня поставок.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Известно, что первые партии вакцины в рамках инициативы получила Гана. Это произошло 24 февраля. С тех пор механизм доставил более 38 млн доз вакцин на шесть континентов.

Вакцину получили более 100 государств, 61 из них входит в перечень 92 самых бедных в мире.

Сейчас COVAX доставляет вакцины компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и препараты производства Института сыворотки крови Индии.

Глобальная инициатива COVAX поставила перед собой амбициозную цель. К концу 2021 года механизм планирует доставить странам с низким уровнем достатка 2 млрд доз вакцины от коронавируса. Именно поэтому COVAX сейчас ведет переговоры с мировыми производителями вакцин, чтобы выполнить свой план.

Справка. COVAX — мировая инициатива для иммунизации от COVID-19 и преодоления острой фазы пандемии. Она создана на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) при участии таких партнеров, как CEPI — Коалиция инноваций с готовности к эпидемии, и ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения. Сейчас инициативу поддержали 183 страны, включая Украину.

В рамках этого механизма Украина сможет получить не менее 8 млн доз вакцины от COVID-19 от компаний AstraZeneca (Великобритания), Novavax (США), а также Johnson & Johnson (США), которыми прививают 4 млн украинском. Вакцину будут поставлять постепенно.