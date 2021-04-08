Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
Известно, что первые партии вакцины в рамках инициативы получила Гана. Это произошло 24 февраля. С тех пор механизм доставил более 38 млн доз вакцин на шесть континентов.
Вакцину получили более 100 государств, 61 из них входит в перечень 92 самых бедных в мире.
Сейчас COVAX доставляет вакцины компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и препараты производства Института сыворотки крови Индии.
Глобальная инициатива COVAX поставила перед собой амбициозную цель. К концу 2021 года механизм планирует доставить странам с низким уровнем достатка 2 млрд доз вакцины от коронавируса. Именно поэтому COVAX сейчас ведет переговоры с мировыми производителями вакцин, чтобы выполнить свой план.
Справка. COVAX — мировая инициатива для иммунизации от COVID-19 и преодоления острой фазы пандемии. Она создана на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) при участии таких партнеров, как CEPI — Коалиция инноваций с готовности к эпидемии, и ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения. Сейчас инициативу поддержали 183 страны, включая Украину.
В рамках этого механизма Украина сможет получить не менее 8 млн доз вакцины от COVID-19 от компаний AstraZeneca (Великобритания), Novavax (США), а также Johnson & Johnson (США), которыми прививают 4 млн украинском. Вакцину будут поставлять постепенно.
- 5 марта Молдова стала первой страной Европы, получила партию вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX.