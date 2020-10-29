Из-за решения Конституционного суда, которым отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование и ограничены полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции, будет закрыто более 100 уголовных производств.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

“По состоянию на 27 октября 2020 в работе НАБУ находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы исследуют около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. 7 лицам, среди которых трое бывших народных депутатов, сообщено о подозрении. 34 дела направлены в суд. по 13 лицам есть решение суда (6 приговоров, в отношении 7 человек дела закрыты по нереабилитирующим основаниям). Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты. Поэтому должностные лица, уличенные в злоупотреблениях, уйдут от ответственности”, — сообщили в НАБУ.

В ведомстве отмечают, что решение было политическим, и таким образом КСУ защищает интересы отдельных судей, против которых было открыто уголовное производство.