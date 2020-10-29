Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.
“По состоянию на 27 октября 2020 в работе НАБУ находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы исследуют около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. 7 лицам, среди которых трое бывших народных депутатов, сообщено о подозрении. 34 дела направлены в суд. по 13 лицам есть решение суда (6 приговоров, в отношении 7 человек дела закрыты по нереабилитирующим основаниям). Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты. Поэтому должностные лица, уличенные в злоупотреблениях, уйдут от ответственности”, — сообщили в НАБУ.
В ведомстве отмечают, что решение было политическим, и таким образом КСУ защищает интересы отдельных судей, против которых было открыто уголовное производство.
“Такое решение не выдерживает никакой критики, ни с этической, ни с правовой точки зрения. Ведь окончательное решение в случае выявленных нарушений судьями законодательства в сфере предотвращения коррупции является исключительной прерогативой судов, а не НАПК или НАБУ. Поэтому выводы КСУ о якобы нарушении независимости судей при нынешнем законодательстве о предотвращении коррупции являются безосновательными”, — считают в ведомстве.
- Напомним, 27 октября Конституционный суд ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции и отменил ответственность для должностных лиц за ложное декларирование.
- Во исполнение решения Конституционного Суда Украины НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.
- Ранее Нацагентство по предупреждению коррупции заявило, что выявило признаки декларирования ложной информации в двух судей Конституционного Суда, которые принимали решение о статье 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за ложное декларирование. Из-за этого у судей мог быть конфликт интересов.
- Офис президента уверяет, что впоследствии президент Владимир Зеленский выступит с законодательной инициативой, которая позволит снова привлечь нарушителей правил декларирования к ответственности.