Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что более четверти украинцев находится за чертой бедности.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Прожиточный минимум в Украине составляет около $75 на одного человека в месяц. Минимальная заработная плата украинцев – $176. При увеличении уровня оплаты труда в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему, что работает не хватает заработной платы на удовлетворения необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости”, – написала Денисова.

По ее данным, задолженность по выплате заработной платы в Украине выросла на 24% и составляет $200 млн.

“Неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста. Пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% наших пенсионеров”, – добавила омбудсмен.