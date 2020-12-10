Об этом свидетельствуют данные общенационального исследования, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с Центром по правам человека ZMINA при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине.
Так, 25,8% респондентов заявили, что не поддерживают никаких вариантов амнистии за преступления на Донбассе.
Остальные участники опроса выражали различные мнения по поводу того, кого должна касаться амнистия:
• только 4,5% заявили, что поддерживают амнистию “всех участников конфликта за все время”;
• 18,6% опрошенных высказались за амнистию “всех участников конфликта за все время, но только не за тяжкие преступления”;
• 2,4% – за амнистию “украинских военных или участников вооруженного конфликта, которые осуществили какие-либо преступления за время конфликта”;
• 8,4% – за амнистию “украинских военных или участников вооруженного конфликта, но не за тяжкие преступления”;
• 2,8% поддерживают амнистию “всех участников вооруженных формирований за любые преступления за все время конфликта”;
• 7,1% – за амнистию “всех участников вооруженных формирований, но не за тяжкие преступления”;
• 30,4% затруднились ответить на вопрос.
Кроме того, респондентам задавался вопрос, как они относятся к применению пыток к врагу во время вооруженного конфликта. В итоге:
• 38,6% респондентов ответили, что этого нельзя делать, так как это запрещает закон;
• 35,7% заявили, что нельзя применять пытки, так как это противоречит принципам гуманности;
• 8,8% опрошенных заявили, что пытки к врагу применять можно (“цель оправдывает средства”, если необходимо добыть информацию);
• 6,6% сообщили, что пытки применять можно, так как это адекватный ответ на действия врага;
• 15,4% – затруднились ответить.
(На видео – с 30:55)
Исследование проведено Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с Центром прав человека ZMINA и при поддержке проекта “Права человека для Украины”, который внедряется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании. Сроки проведения опроса: с 6 по 19 октября 2020 года.
Опрос проводился во всех областях Украины, кроме неподконтрольных правительству Украины территорий. Всего опрошено 2002 респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
- Ранее украинская сторона подготовила “План совместных шагов” для Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Он содержит предложение о полном прекращении вооруженного конфликта и демилитаризации оккупированных территорий Донбасса в начале 2021 года, чтобы провести там местные выборы 31 марта 2021 года. Также в нем есть пункт, касающийся амнистии.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что амнистия не будет распространяться на всех участников действующих на Донбассе незаконных вооруженных формирований.