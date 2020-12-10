Более 25% украинцев не поддерживают никаких вариантов амнистии за преступления, совершенные на востоке Украины.

Об этом свидетельствуют данные общенационального исследования, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с Центром по правам человека ZMINA при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине.

Так, 25,8% респондентов заявили, что не поддерживают никаких вариантов амнистии за преступления на Донбассе.

Остальные участники опроса выражали различные мнения по поводу того, кого должна касаться амнистия:

• только 4,5% заявили, что поддерживают амнистию “всех участников конфликта за все время”;

• 18,6% опрошенных высказались за амнистию “всех участников конфликта за все время, но только не за тяжкие преступления”;

• 2,4% – за амнистию “украинских военных или участников вооруженного конфликта, которые осуществили какие-либо преступления за время конфликта”;

• 8,4% – за амнистию “украинских военных или участников вооруженного конфликта, но не за тяжкие преступления”;

• 2,8% поддерживают амнистию “всех участников вооруженных формирований за любые преступления за все время конфликта”;

• 7,1% – за амнистию “всех участников вооруженных формирований, но не за тяжкие преступления”;

• 30,4% затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, респондентам задавался вопрос, как они относятся к применению пыток к врагу во время вооруженного конфликта. В итоге:

• 38,6% респондентов ответили, что этого нельзя делать, так как это запрещает закон;

• 35,7% заявили, что нельзя применять пытки, так как это противоречит принципам гуманности;

• 8,8% опрошенных заявили, что пытки к врагу применять можно (“цель оправдывает средства”, если необходимо добыть информацию);

• 6,6% сообщили, что пытки применять можно, так как это адекватный ответ на действия врага;

• 15,4% – затруднились ответить.

(На видео – с 30:55)

Исследование проведено Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с Центром прав человека ZMINA и при поддержке проекта “Права человека для Украины”, который внедряется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании. Сроки проведения опроса: с 6 по 19 октября 2020 года.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме неподконтрольных правительству Украины территорий. Всего опрошено 2002 респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.