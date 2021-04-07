Украина рассчитывает получить более 30 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19. Речь идет как о вакцинах от глобальной инициативы COVAX, так и по прямым контрактам с производителями.

Об этом рассказал сегодня на заседании правительства министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“Сейчас мы имеем контракты на поставку уже 24 млн доз вакцин”, – отметил Степанов.

По его словам, речь идет о:

• 10 млн доз вакцины Novavax (поставки которой ожидаются в июле 2021 года);

• 2 млн доз вакцины CoviShield, из которых Украина уже получила 500 тысяч доз, а еще 1,5 млн ожидаются “в апреле – мае”;

• 2 млн доз от китайского производителя Sinovaс, из которых 215 тысяч доз уже в Украине;

• 10 млн доз вакцины от компании Pfizer (поставки ожидаются “в течение 2021 года”).

Степанов напомнил, что также ожидаются 8 млн доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Поэтому, по его словам, в целом украинская сторона может рассчитывать на 32 млн доз вакцин.

“С учетом поступления вакцин от глобальной инициативы COVAX, а у нас есть подтверждение на 8 млн доз, мы имеем 32 млн доз вакцин”, – заверил министр.

(На видео – с 14:45)

Каким препаратом вакцинируют украинцев?

Как известно, украинцев сейчас вакцинируют препаратом Covishield. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.

Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield 23 февраля (ее привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”).

В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Covishield поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).

Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад.

Министерство охраны здоровья Украины также дало разъяснения о возможных побочных реакциях на вакцину Covishield. Это: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах; увеличенные лимфатические узлы; тошнота утомляемость, бессонница.

В МОЗ заверили, что “эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации”.

Чем будут вакцинировать украинцев во время второй (повторной) прививки пока непонятно, поскольку Индия приостановила экспорт вакцины, что изготавливается Индийским институтом сыворотки по лицензии AstraZeneca, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что сейчас не существует данных о взаимозаменяемости вакцин от коронавируса COVID-19, произведенных на разных платформах. Поэтому вторая прививка не может осуществляться другой вакциной. В то же время Ляшко заверил, что украинцы, которые были привиты вакциной Covishield, смогут получить вторую дозу в конце мая 2021 года.

Также в Украину доставили первые 215 тысяч доз вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Ее планируют применить для вакцинации маломобильных пожилых людей и их опекунов.