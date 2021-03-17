Более 40% украинцев имеют негативные ожидания от дальнейшего пребывания Владимира Зеленского на должности президента Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.

Социологи спросили у респондентов, чего они ожидают от дальнейшей деятельности Владимира Зеленского в качестве главы государства.

Оказалось, что у 40,7% респондентов эти ожидания являются преимущественно негативными.

Еще у 19,1% опрошенных ожидания являются преимущественно положительными.

А 30% респондентов считают, что будут как отрицательные, так и положительные результаты.

Более 10% не смогли ответить на вопрос.

Стоит отметить, что 43,8% респондентов оценили результаты деятельности Зеленского как главы государства “преимущественно негативно” (а 15,4% – “в основном положительно”).

Исследование проводилось методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.