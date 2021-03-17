Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.

Так, 43,8% респондентов оценили результаты деятельности Зеленского как главы государства “преимущественно негативно”.

Еще 15,4% опрошенных оценили деятельность президента “преимущественно положительно”.

А 37% респондентов отметили, что есть “как негативные, так и позитивные результаты”.

Исследование проводилось методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.