Более 40% украинцев относятся положительно к первоочередной вакцинации публичных лиц (в частности политиков) от коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 10 по 12 марта 2021 года.

Социологи спрашивали у респондентов, поддерживают ли они то, что для популяризации вакцинации одними из первых прививки получили известные публичные лица (певцы, телеведущие, спортсмены и т.д.) и политики.

В результате 44,8% опрошенных высказали мнение, что это правильное решение относительно публичных лиц. А 42,2% относятся положительно к первоочередной вакцинации политиков.

В то же время 25,4% респондентов поддержали тезис, что известные публичные лица просто пользуются своим положением, чтобы раньше простых людей получить вакцину.

А 27,2% опрошенных негативно оценили первоочередную вакцинацию политиков.

Опрос был проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включены территории, которые временно не контролируются властью Украины, – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2014 интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1 % – для показателей, близких к 5%.