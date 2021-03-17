Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 10 по 12 марта 2021 года.
Социологи спрашивали у респондентов, поддерживают ли они то, что для популяризации вакцинации одними из первых прививки получили известные публичные лица (певцы, телеведущие, спортсмены и т.д.) и политики.
В результате 44,8% опрошенных высказали мнение, что это правильное решение относительно публичных лиц. А 42,2% относятся положительно к первоочередной вакцинации политиков.
В то же время 25,4% респондентов поддержали тезис, что известные публичные лица просто пользуются своим положением, чтобы раньше простых людей получить вакцину.
А 27,2% опрошенных негативно оценили первоочередную вакцинацию политиков.
Опрос был проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включены территории, которые временно не контролируются властью Украины, – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2014 интервью.
Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1 % – для показателей, близких к 5%.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие. Это стало возможным благодаря приказу МОЗ от 1 марта, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей.
- 11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.