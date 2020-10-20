Более 44% украинцев считают, что инициированный президентом Владимиром Зеленским "всенародный опрос" 25 октября является политической технологией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 17 по 19 октября 2020 года.

Так, мнения украинцев относительно решения Зеленского провести опрос во время местных выборов 25 октября разделились примерно поровну.

В частности, 44% респондентов выразили мнение, что опрос является “искренним намерением президента и власти услышать мнение большинства людей”.

В то же время 44,1% респондентов заявили, что опрос – это “политическая технология для достижения собственных целей”.

“Искренним намерением” опрос считают 85,9% избирателей пропрезидентской партии “Слуга народа”.

В то же время среди избирателей “Европейской Солидарности” тезис об “искреннем намерении” поддержали только 12,9% респондентов, а 79,8% считают опрос политической технологией.

Среди избирателей “Оппозиционной платформы – За життя” назвали опрос политической технологией 59,9% респондентов, а среди избирателей “Батькивщины” – 38,6%.

Кроме того, 40,7% респондентов сообщили, что не будут доверять результатам “всенародного опроса” 25 октября. А 43,4% опрошенных заявили, что склонны доверять результатам опроса.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются временно оккупированные территории АР Крым, Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 505 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 4,5% для показателей близких к 50%, 3,9% – для показателей близких к 25%, 2,7% – для показателей близких к 10%.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение всенародного опроса в день местных выборов 25 октября. На него планируется вынести пять вопросов:

• “Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?”

• “Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?”

• “Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?”

• “Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса с целью облегчения боли тяжелобольных?”

• “Необходимо ли Украине на международном уровне понять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?”.