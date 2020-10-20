Более 45% украинцев не поддерживают идею создания "свободной экономической зоны" на Донбассе, с которой выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 17 по 19 октября 2020 года.

Вопрос об “экономической зоне” на Донбассе включен в инициированный президентом всенародный опрос, который проведут в день местных выборов, 25 октября.

Социологи задавали респондентам этот вопрос в той формулировке, в которой он будет озвучиваться 25 октября: “Поддерживаете ли вы создание в Донецкой и Луганской областях свободной экономической зоны?”

По результатам опроса, 45,3% всех респондентов заявили, что не поддерживают создание “свободной экономической зоны” в Донецкой и Луганской областях. В то же время поддерживают такую идею – 33,5% опрошенных, а 20,5% не смогли ответить на этот вопрос.

Как отмечают социологи, уровень поддержки растет с запада на восток с 27% до 46%.

Среди избирателей партии “Слуга народа” инициативу о “свободной зоне” поддерживают лишь 19,8% опрошенных, 50,6% не поддерживают.

Среди избирателей партии “Европейская Солидарность” инициативу поддерживают 11,3% респондентов, а 79,6% высказались против.

В то же время среди избирателей партии “Оппозиционная платформа – За життя” 68,2% поддерживают идею, 17,6% не поддерживают.

Среди избирателей партии “Батькивщина” – 40,7% высказались в поддержку идеи о “свободной зоне”, а 50,2% выступили против.

Кроме того, в КМИС сопоставили данные среди тех, кто точно планирует принять участие в “опросе” Владимира Зеленского и среди тех, кто не планирует участвовать в этом “опросе”. В обоих случаях преобладают те, кто выступает против “свободной экономической зоны” на Донбассе (44% среди тех, кто примет участие, 49,7% – среди тех, кто нет).

Кроме этого, респондентам задавался вопрос, что именно, по их мнению, означает “свободная экономическая зона”. В итоге 32% респондентов сообщили, что они не могут ответить на вопрос.

“Остальные 68% дали ответы, которые, с одной стороны, демонстрируют пестроту понимания “свободной экономической зоны”. С другой стороны, много ответов респондентов скорее свидетельствуют об отсутствии надлежащего информированного понимания, о чем идет речь”, – отмечают социологи.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются временно оккупированные территории АР Крым, Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 505 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 4,5% для показателей близких к 50%, 3,9% – для показателей близких к 25%, 2,7% – для показателей близких к 10%.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение всенародного опроса в день местных выборов 25 октября. На него планируется вынести пять вопросов:

• “Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?”

• “Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?”

• “Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?”

• “Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса с целью облегчения боли тяжелобольных?”

• “Необходимо ли Украине на международном уровне понять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?”.

Как объяснили в Офисе президента Украины, “создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции”.

В ОПУ отдельно подчеркнули, что “сначала все будет происходить на подконтрольной Украинскому государству территории”.

На Банковой уточнили, что свободная (или специальная) экономическая зона – это часть территории Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности. На такой территории могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия. Целью создания СЭЗ является привлечение зарубежных инвестиций, увеличение экспорта товаров и услуг, внедрение новых технологий, более рациональное использование природных и трудовых ресурсов.