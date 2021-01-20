Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.

Так, 39% респондентов выразили готовность прививаться от коронавируса, если вакцина будет доступна в аптеках. Не готовы это делать 56% опрошенных.

Если же прививка будет бесплатной, готовы вакцинироваться 43% респондентов, а 52% не готовы это делать даже при таком условии.

Как отмечают социологи, поддержка бесплатной вакцинации в динамике упала: в ноябре прошлого года 55% респондентов были готовы сделать прививки от COVID-19 бесплатно.

В то же время количество тех, кто готов привиться платной вакциной, с ноября несколько возросло: с 35% до 39%.

Противников вакцинации относительно больше среди представителей средней возрастной группы (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть.

Как выяснилось в ходе опроса, 16% респондентов считают, что уже переболели или болеют COVID-19. А 80% респондентов полагают, что не болели. Еще 4% затруднились ответить на вопрос.

Относительно больше тех, кто отметил, что переболел, зафиксировано в городах и в средней возрастной группе (30-59 лет).

В ходе социологического исследования были опрошены 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.