51 % украинцев считают, что местные выборы, которые состоятся 25 октября, не будут честными.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг” по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года.

В частности, 34 % опрошенных считают, что местные выборы будут скорее не честными и не прозрачными. При этом, по мнению 17 %, они будут совершенно не честными и не прозрачными.

В то же время, 7 % респондентов надеются, что местные выборы станут абсолютно честными и прозрачными, а 5 % отметили, что они будут скорее честными и прозрачными.

Кроме того, 77 % опрошенных заявили, что скорее планируют участвовать в местных выборах, назначенных на октябрь 2020 года.

При этом, если бы эти выборы проводились уже сейчас, то среди тех, кто уже определился и намерен голосовать, 30 % поддержали бы партию “Слуга народа”, 17 % – “Оппозиционная платформу – За життя”, 16 % – партию “Европейская солидарность” и 9 % – партию “Батькивщина”. Другие партии имеют меньшую поддержку.

Опрос проводился по случайной выборке, включавшей 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше. Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2 процентов при 95-процентном уровне доверия, а коэффициент досягаемости составил 12 процентов.