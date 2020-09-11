Более половины украинцев считают, что в Украине не нарушаются права русскоязычных граждан. Иного мнения придерживаются преимущественно на востоке страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так 52% опрошенных украинцев считают, что в Украине не нарушают прав русскоязычных граждан.

Еще 26% считают, что права русскоязычных в отдельных случаях нарушаются. Только 10% говорят о постоянных нарушениях.

Примечательно, что на Западе больше тех, кто считает, что права русскоязычных не нарушаются. Такого мнения придерживаются 76% опрошенных. Большинство поддерживает такое мнение и в Центральной Украине.

В Восточном регионе, наоборот, гораздо больше людей, которые считают, что права русскоязычных нарушаются постоянно (21%) или в отдельных случаях (40%).

Что касается нарушений языковых прав граждан на оккупированных территориях, большинство (51%) украинцев считают, что права украиноязычных лиц в Крыму и ОРДЛО нарушаются. 25% отмечают систематические нарушения прав русскоязычных, еще 26% — в отдельных случаях. Еще 19% считают, что нарушения языковых прав нет, а также почти треть респондентов (31%) не имеют мнения по этому поводу.

Опрос был проведен с 14 по 19 августа 2020 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.