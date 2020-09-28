Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджанской Республики.
Было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок.
Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.
Азербайджанская сторона заявляет об уничтожении трех складов боеприпасов армянской армии.
“В ходе боев в направлении села Талыш был уничтожен командир десантно-штурмового батальона противника подполковник Лерник Варданян, а личный состав воинской части, которым он командовал, понес большие потери. Из-за большого количества раненых в армии противника имеется нехватка коек в военных госпиталях и гражданских больницах, а также недостаток запаса крови. Как всегда, армянская сторона и на этот раз скрывает от общественности реальные потери в своей армии”, – говорится в сообщении минобороны Азербайджана.
Уничтожение танков вооруженных сил Армении:
- Генпрокуратура Азербайджана сообщает о гибели членов одной семьи в результате обострения ситуации.
- Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал авиационную и артиллерийскую атаку.
- Власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию в связи с обострившимся конфликтом в Нагорном Карабахе.