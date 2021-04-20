Про це свідчать результати опитування громадської думки Центру “СОЦИС” (SOCIS) на тему “Два роки президентства Володимира Зеленського. Як народ оцінює владу?”.

Так, респондентам поставили запитання: “Як би ви оцінили в цілому нинішню владу президента Володимира Зеленського?”.

У результаті 57,1% респондентів назвали її непрофесійною і дилетантською.

Ще 16,3% опитаних вважають її популістською.

Компетентною владу президента Зеленського назвали лише 12,1% опитаних.

А 14,6% не змогли відповісти на це запитання.

Також з’ясувалося, що в ставленні українців до влади домінують негативні емоції. Зокрема розчарування відчувають 44,8% респондентів, тривогу і страх – 22,1%, ненависть – 5,8%.

Надію зберігають 25,7% опитаних, симпатію – лише 4,1%. І тільки півтора відсотки відчувають гордість.

Загалом негативні емоції щодо нинішньої влади відчувають 72,6% опитаних, а позитивні – 31,3%.

Дослідження проводилося 8 – 12 квітня 2021 року на всій території України, крім тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.