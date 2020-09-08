Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный группой “Рейтинг” в течение 31 августа – 1 сентября.

В частности, 34 % опрошенных довольны деятельностью Зеленского, а 61 % – не довольны.

Отмечается, что по сравнению с прошлогодними показателями удовлетворенность работой главы государства ухудшилась: в сентябре 2019 года его деятельностью были недовольны лишь 17 % киевлян. В то же время, довольны работой Зеленского тогда были 52 % респондентов.

Социологический опрос был проведен методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8 %.