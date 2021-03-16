Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.

Как отметили социологи, “ко всем политикам, государственным чиновникам и общественным деятелям, чья фамилия была представлена в опроснике, респонденты выражали недоверие чаще, чем доверие”.

Так, президенту Владимиру Зеленскому не доверяют 62,7% респондентов. Доверие главе государства выразили (“полностью” или “скорее” доверяют) 31,3% опрошенных.

Спикеру Дмитрию Разумкову доверяют 37,9% опрошенных, однако не доверяют – 48,1%.

Сергею Притуле доверяют 30,6% респондентов, а не доверяют – 50,6%.

Мэру Киева Виталию Кличко выразили доверие 29% опрошенных, а не доверяют – 61,8%.

Чаще всего респонденты выражали недоверие нардепу от “ОПЗЖ” Виктору Медведчуку (78%, тогда как доверяют ему 13%), нардепу от “ОПЗЖ” Вадиму Рабиновичу (соответственно 76,5% и 13,6%), Михеилу Саакашвили (соответственно 73,8 % и 15,3%).

Главе правительства Денису Шмыгалю не доверяют 71,7% респондентов, а доверяют – 15,7%.

Главе МВД Арсену Авакову выразили недоверие 71,6% опрошенных, а доверяют ему – 18,7%.

Главе Офиса президента Андрею Ермаку не доверяют 59,2% опрошенных, доверяют – 10%, а 22,8% – не знают, кто это.

Исследование проведено методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.