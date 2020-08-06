Более 60% украинцев не были в отпуске этим летом и не планируют.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 5 августа 2020 года.

Так, только 16 % респондентов уже побывали в отпуске летом этого года, еще 18 % – планируют его.

“В то же время, 66% не планируют и не были в отпуске”, – отмечают социологи.

Среди тех, кто уже был в отпуске, или только планирует его, – 43 % намерены отдыхать в своем населенном пункте, и столько же – в другом регионе Украины.

И лишь 9 % выезжали или планируют поехать за границу.

“Тех, кто планирует отпуск, относительно больше среди молодых и более богатых”, – уточнили социологи.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.