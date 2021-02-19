У более чем 60% украинцев семейное финансовое положение существенно ухудшилось из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом свидетельствуют результаты совместного общенационального исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром социологических исследований SOCIS с 11 по 16 февраля 2021 года.

Социологи задали респондентам вопрос, как изменилось финансовое положение их семьи из-за повышения тарифов (прежде всего на газ и отопление).

Оказалось, что у 61,5% опрошенных семейное финансовое положение существенно ухудшилось.

Еще 26,7% респондентов отметили, что финансовое положение их семей ухудшилось незначительно. А у 10,3% опрошенных повышение тарифов не сказалось на финансовом положении.

Согласно данным опроса, 42,1% респондентов заявили, что денег в их семье хватает только на проживание.

А 29,6% отметили, что средств хватает только на продукты питания.

Еще 24,5% респондентов средств хватает на все необходимое. И только 2,7% опрошенных заявили, что живут в полном достатке.

(На видео – с 14:35)

Исследование проводилось по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым и Донбасса. Метод сбора первичной социологической информации – телефонное интервью CATI (computer-assisted telephone interviews). Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения страны на регионы. Всего было опрошено 3000 респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 1,8%.