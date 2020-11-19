Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 15-17 ноября 2020 года.
Так, 61% респондентов заявили, что считают нецелесообразным введение жесткого карантина (локдауна) – с закрытием кафе, школ, прекращением работы общественного транспорта.
Поддерживают такую меру 36% опрошенных. Еще 4% не определились.
При этом, эффективность локдауна украинцы оценили выше, чем, например, “карантина выходного дня”.
Так, 55% респондентов считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится. А 42% – имеют противоположное мнение.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- В Украине за сутки “карантина выходного дня” полицейские открыли девять уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений. Остановили работу 1355 заведений.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что “карантин выходного дня” – это шанс избежать полного локдауна в стране.