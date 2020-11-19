Более 60% украинцев выступают против введения в стране жесткого карантина (локдауна) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 15-17 ноября 2020 года.

Так, 61% респондентов заявили, что считают нецелесообразным введение жесткого карантина (локдауна) – с закрытием кафе, школ, прекращением работы общественного транспорта.

Поддерживают такую меру 36% опрошенных. Еще 4% не определились.

При этом, эффективность локдауна украинцы оценили выше, чем, например, “карантина выходного дня”.

Так, 55% респондентов считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится. А 42% – имеют противоположное мнение.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.