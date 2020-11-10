Более 65% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года.

Противоположного мнения придерживаются лишь 17,5% респондентов.

“17,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 65,5% – что события развиваются в неправильном направлении (остальные опрошенные затруднились с ответом)”, – отмечают социологи.

Во время опроса 19,5% респондентов выразили уверенность, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет.

Еще 50% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 20,3% – что Украина вообще не способна преодолеть существующие проблемы.

Исследование проведено методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.