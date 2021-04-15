Понад 70% мешканців Києва підтримують запровадження в місті у квітні жорсткого карантину (локдауну).

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 10-11 квітня 2021 року.

Так, 72% респондентів повідомили, що підтримують рішення міської влади про посилений карантин (локдаун) з 5 квітня.

26% опитаних – не підтримують такий крок. Як зазначають соціологи, найбільше останніх серед молодших та найбідніших опитаних.

Крім того, 56% респондентів висловили впевненість, що поширення коронавірусу в Києві внаслідок запровадження локдауну зменшиться. Водночас 41% – дотримуються іншої думки.

Під час опитування 69% респондентів зазначили, що підтримали б продовження посиленого карантину в Києві до кінця квітня у разі загострення ситуації з коронавірусом. 30% – проти таких заходів.

Як відомо, напередодні мер Києва Віталій Кличко оголосив про продовження локдауну в столиці до 30 квітня.

Крім того, 55% опитаних заявили, що підтримують рішення міської влади про роботу громадського транспорту за спеціальними перепустками в рамках локдауну.

Водночас 44% висловилися проти такого рішення.

Опитування здійснювалося серед мешканців Києва віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.