Более 70% украинцев поддерживают введение штрафов за пребывание без защитной маски на лице в общественных местах и транспорте.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 15-17 ноября 2020 года.

Так, 75% опрошенных сообщили, что поддерживают введение штрафов. Еще 24% – высказались против этого.

“Чаще штрафы поддерживают женщины и пожилые люди, самая высокая поддержка в Киеве, меньше всего – на Юге”, – говорится в результатах опроса.

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Кроме того, 83% опрошенных сообщили, что часто одевают защитную маску, 13% – иногда или редко, 3% – почти никогда.

О частом дезинфицировании рук заявили 70% респондентов. Еще 23% опрошенных делают это иногда или редко, а 6% – почти никогда.

Лишь 14% респондентов часто используют защитные перчатки, 33% – иногда или редко, а 53% – почти никогда.

По сравнению с мартом этого года, процент тех, кто использует защитные маски, существенно вырос: с 58 до 83%.

В то же время снизилось количество тех, кто пользуется защитными перчатками: с 38% в марте до 14%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.