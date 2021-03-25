Более 70% украинцев считают, что еще не болели коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 18 – 19 марта 2021 года.

Так, 72% респондентов сообщили, что не болели коронавирусом.

О том, что они уже переболели COVID-19, заявили 24% опрошенных, а 4% затруднились ответить на вопрос.

Как отмечают социологи, за последние два месяца выросло число тех, кто думают, что переболели COVID-19 (с 16 до 24%). Последних больше всего среди респондентов среднего возраста, на Западе и в Центре Украины.

Среди тех, кто считает, что переболел, почти половина (48%) имели положительный тест на коронавирус. Почти столько же (51%) имели симптомы, но не делали тест.

Среди тех, кто перенес COVID-19, 42% имели легкое течение болезни, 45% – среднее и 13% – тяжелое.

В ходе опроса социологи выяснили, что уровень страха заболеть COVID-19 лично среди украинцев вдвое ниже, чем страх, что заболеют близкие.

Так, 80% отметили, что волнуются из-за того, что могут заболеть их близкие и знакомые, 19% – не имеют таких опасений. Что касается себя лично, волнуются из-за того, что могут заболеть, 45% респондентов, не волнуются – 54%.

За год выросло количество тех, кто не согласен с мнением, что коронавирус не страшнее, чем обычный грипп (с 54% до 59%).

Одновременно выросло и количество тех, кто придерживается противоположного мнения (с 32 до 39%).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.