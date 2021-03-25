Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 18 – 19 марта 2021 года.
Так, 72% респондентов сообщили, что не болели коронавирусом.
О том, что они уже переболели COVID-19, заявили 24% опрошенных, а 4% затруднились ответить на вопрос.
Как отмечают социологи, за последние два месяца выросло число тех, кто думают, что переболели COVID-19 (с 16 до 24%). Последних больше всего среди респондентов среднего возраста, на Западе и в Центре Украины.
Среди тех, кто считает, что переболел, почти половина (48%) имели положительный тест на коронавирус. Почти столько же (51%) имели симптомы, но не делали тест.
Среди тех, кто перенес COVID-19, 42% имели легкое течение болезни, 45% – среднее и 13% – тяжелое.
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В ходе опроса социологи выяснили, что уровень страха заболеть COVID-19 лично среди украинцев вдвое ниже, чем страх, что заболеют близкие.
Так, 80% отметили, что волнуются из-за того, что могут заболеть их близкие и знакомые, 19% – не имеют таких опасений. Что касается себя лично, волнуются из-за того, что могут заболеть, 45% респондентов, не волнуются – 54%.
За год выросло количество тех, кто не согласен с мнением, что коронавирус не страшнее, чем обычный грипп (с 54% до 59%).
Одновременно выросло и количество тех, кто придерживается противоположного мнения (с 32 до 39%).
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 16 669 новых случаев COVID-19, что является рекордом за время эпидемии. Заболели 786 детей и 446 медработников.
- Максим Степанов сообщил, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
- С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.