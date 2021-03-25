Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 18 – 19 марта 2021 года.

Так, 71% респондентов выразили мнение, что коронавирус – это “искусственно созданный вирус”.

Еще 19% опрошенных считают, что он возник естественным путем. А 7% затруднились ответить на вопрос.

Среди тех, кто считает коронавирус “искусственно созданным”, относительное большинство придерживается мнения, что его создали в результате научного эксперимента (31%); как бактериологическое оружие (27%); и с целью уменьшения количества населения (40%).

Еще 17% респондентов полагают, что COVID-19 создали, чтобы спровоцировать экономический кризис, 16% – с целью заработка на вакцине, 12% – для контроля над людьми.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

Стоит отметить, что в январе этого года эксперты Всемирной организации здравоохранения побывали с 4-недельной миссией в китайском городе Ухань с целью расследования причин пандемии коронавируса COVID-19.

Считается, что именно из Уханя началась глобальная пандемия COVID-19. Информация о случаях заражения коронавирусом в городе появилась в конце 2019 года.

Существует мнение, что вирус возник на рынке в Ухане, где, среди прочего, торговали экзотическими животными для их употребления в пищу (например, панголинами). Высказывались предположения, что именно здесь вирус перешел от животных к людям. Но происхождение вируса до сих пор остается предметом серьезных споров.

Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что утечка коронавируса из лаборатории очень маловероятна, и от рассмотрения такой гипотезы в будущих исследованиях лучше отказаться.

По мнению экспертов ВОЗ, наиболее вероятный путь распространения вируса – от летучей мыши к другому животному, а потом уже к человеку. Во время пресс-конференции по итогам миссии они отмечали, что некоторые животные, которые продаются на рынке в Ухане, были восприимчивы или подозревались в восприимчивости к вирусу (речь идет, в частности, о кроликах и бамбуковых крысах, через которые вирус также мог подхватить человек). Однако эту версию также необходимо исследовать дополнительно.

Кроме того, эксперты ВОЗ обнаружили признаки того, что вспышка коронавируса в Ухане в декабре 2019 года была гораздо шире, чем об этом заявляли китайские власти.