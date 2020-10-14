Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.
Так, респондентам задали вопрос, как бы они себя охарактеризовали: как патриотов или нет.
В итоге 85% опрошенных заявили, что считают себя патриотами своей страны.
Противоположного мнения придерживаются лишь 12% респондентов, а 4% не смогли ответить на вопрос.
“Патриотически настроенных граждан примерно одинаково во всех регионах страны, и относительно больше среди старших респондентов”, – сообщают социологи.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 10-12 октября 2020 года.
- 9 октября Кабинет Министров Украины на заседании поддержал концепцию Государственной целевой социальной программы национально-патриотического воспитания на период до 2025 года.