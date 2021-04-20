Про це свідчать результати опитування Центру “СОЦИС” (SOCIS) на тему “Два роки президентства Володимира Зеленського. Як народ оцінює владу?”.
Так, респондентам запропонували обрати твердження, яке, на їхню думку, найбільше відповідає ситуації, що склалася зараз у країні.
З’ясувалося, що 83,7% українців вважають ситуацію важкою або ж просто нестерпною.
Так, 43,3% респондентів підтримали твердження, що “жити важко, але можна терпіти”.
Водночас 40,4% опитаних вважають, що “терпіти нинішнє становище вже просто неможливо”.
І лише 14% респондентів висловили думку, що “все не так погано і жити можна”.
Під час соціологічного дослідження 67,1% опитаних заявили, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку.
Протилежної думки дотримуються 17,4%.
Дослідження проводилося 8 – 12 квітня 2021 року на всій території України, крім тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
- Згідно із цим же опитуванням, понад 57% українців вважають владу президента Володимира Зеленського непрофесійною та дилетантською.
- Крім того, майже половина українців (46,9%) вважають, що президент Володимир Зеленський не виконав більшості обіцянок, які давав під час виборчої кампанії 2019 року.
- У Комітеті виборців України (КВУ) проаналізували виконання “стадіонних обіцянок” Володимира Зеленського, які він назвав під час дебатів на НСК “Олімпійський” 19 квітня 2019 року. Так, більшість обіцянок Зеленського не було виконано.